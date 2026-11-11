Украинский беспилотник атаковал аквапарк «Лазурный» в посёлке Разумное в Белгороде, ударив по центральному входу в здание. После удара руководство комплекса приняло решение закрыть его для посетителей, чтобы специалисты могли осмотреть здание и установить масштабы повреждений.

«Сегодня по центральному входу в аквапарк был нанесён удар беспилотником. Пострадавших нет. В настоящий момент аквапарк закрыт для посетителей — специалисты оценивают последствия повреждений», — сообщили в официальном Telegram-канале аквапарка.

Представители «Лазурного» заверили, что постараются как можно быстрее восстановить обычный режим работы. При этом точные сроки открытия пока не названы. Не уточняется и то, насколько серьёзно пострадала входная группа.

Аквапарк пользуется популярностью у жителей областного центра. На его территории работают крытые бассейны, водные горки и зоны отдыха для взрослых и детей.