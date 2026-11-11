Дрон атаковал популярный аквапарк «Лазурный» в Белгороде
Обложка © Telegram / Аквапарк Лазурный
Украинский беспилотник атаковал аквапарк «Лазурный» в посёлке Разумное в Белгороде, ударив по центральному входу в здание. После удара руководство комплекса приняло решение закрыть его для посетителей, чтобы специалисты могли осмотреть здание и установить масштабы повреждений.
«Сегодня по центральному входу в аквапарк был нанесён удар беспилотником. Пострадавших нет. В настоящий момент аквапарк закрыт для посетителей — специалисты оценивают последствия повреждений», — сообщили в официальном Telegram-канале аквапарка.
Представители «Лазурного» заверили, что постараются как можно быстрее восстановить обычный режим работы. При этом точные сроки открытия пока не названы. Не уточняется и то, насколько серьёзно пострадала входная группа.
Аквапарк пользуется популярностью у жителей областного центра. На его территории работают крытые бассейны, водные горки и зоны отдыха для взрослых и детей.
Ранее Life.ru сообщал об атаке украинских беспилотников на Шебекино Белгородской области. 9 ноября при детонации FPV-дрона мужчина получил акубаротравму, а после другого удара загорелся пассажирский автобус. Пожарным удалось потушить транспортное средство, о пострадавших в салоне не сообщалось.