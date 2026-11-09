Мирный житель получил акубаротравму в результате детонации FPV-дрона в Шебекино Белгородской области. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и отпустили домой, сообщили в региональном оперативном штабе.

Мужчину доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. После осмотра и необходимых процедур врачи разрешили ему продолжить восстановление дома.

Кроме того, в Шебекино беспилотник атаковал пассажирский автобус. После удара транспортное средство загорелось, однако прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. О пострадавших при этом инциденте не сообщается.

Ещё один FPV-дрон сдетонировал на территории частного домовладения. В результате взрыва повреждения получила хозяйственная постройка.

Атаки затронули и другие населённые пункты Белгородской области. В селе Ржевка Шебекинского округа повреждён грузовик, а в селе Гора-Подол Грайворонского округа после взрыва беспилотника загорелся гараж. Пожар удалось потушить. Также повреждения жилых и хозяйственных построек зафиксировали в Грайвороне, Ивановской Лисице, Уразово и Берёзовке.