Один мирный житель погиб, ещё четыре человека получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области. О новых ударах 12 ноября сообщил региональный оперативный штаб.

По информации властей, атакам подверглась приграничная территория, где сохраняется угроза со стороны беспилотников. Обстоятельства происшествий и состояние пострадавших уточняются.

«ВСУ продолжают атаки на Шебекинский округ. Погиб мирный житель, ранены четверо», — говорится в сообщении оперштаба.

В последние дни Белгородская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Как сообщал Life.ru 10 ноября, за сутки в регионе погибли три человека, ещё восемь получили ранения. Удары затронули несколько приграничных округов, включая Шебекинский. По информации региональных властей, за этот период были сбиты и подавлены 121 беспилотник.