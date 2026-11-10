В Белгородской области при атаках ВСУ за сутки погибли три человека, 8 ранены
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Три мирных жителя погибли, ещё восемь получили ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область за минувшие сутки. Всего украинские военные нанесли по региону 177 ударов, сообщил губернатор Александр Шуваев. По словам главы региона, смертельные удары пришлись по Борисовскому и Грайворонскому округам.
«В результате целенаправленных ударов ВСУ в Борисовском и Грайворонском округах погибли три мирных жителя», — написал Шуваев в своём канале в MAX.
Пострадавшие также есть в Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах. Из восьми раненых трое остаются в больницах. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, стало известно о смерти ещё одного жителя региона. Мужчина скончался в больнице от тяжёлых ранений, полученных при атаке ВСУ на Шебекинский округ 17 сентября.
За прошедшие сутки украинские силы восемь раз применяли артиллерию и ещё 13 раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Под ударами оказались Белгород, а также Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Краснояружский, Ракитянский и Шебекинский округа. Российские военные и задействованные подразделения сбили и подавили 121 украинский беспилотник. Об этом также сообщил губернатор, подводя итоги минувших суток.
Ранее в Шебекино мужчина получил акубаротравму при детонации FPV-дрона. После оказания медицинской помощи его отпустили домой. В тот же день стало известно о повреждении пассажирского автобуса, который загорелся после удара беспилотника. А 8 ноября в Белгородской области сообщили о гибели двух жителей в результате предыдущих атак. Один мужчина погиб после удара по многоквартирному дому, другой умер от ранее полученных ранений.