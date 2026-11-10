Три мирных жителя погибли, ещё восемь получили ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область за минувшие сутки. Всего украинские военные нанесли по региону 177 ударов, сообщил губернатор Александр Шуваев. По словам главы региона, смертельные удары пришлись по Борисовскому и Грайворонскому округам.

«В результате целенаправленных ударов ВСУ в Борисовском и Грайворонском округах погибли три мирных жителя», — написал Шуваев в своём канале в MAX.

Пострадавшие также есть в Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах. Из восьми раненых трое остаются в больницах. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, стало известно о смерти ещё одного жителя региона. Мужчина скончался в больнице от тяжёлых ранений, полученных при атаке ВСУ на Шебекинский округ 17 сентября.

За прошедшие сутки украинские силы восемь раз применяли артиллерию и ещё 13 раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Под ударами оказались Белгород, а также Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Краснояружский, Ракитянский и Шебекинский округа. Российские военные и задействованные подразделения сбили и подавили 121 украинский беспилотник. Об этом также сообщил губернатор, подводя итоги минувших суток.