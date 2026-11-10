Промышленный объект получил повреждения при налёте БПЛА на Новгородчину
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Промышленный объект и два дачных дома получили повреждения в результате массированной ночной атаки беспилотников на Новгородскую область. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Александр Дронов.
«В результате падения осколков БПЛА повреждены два дачных дома. Жителям будет оказана необходимая помощь, в том числе материальная», — пообещал Дронов.
Кроме того, в результате налёта пострадал объект промышленности. Экстренные службы оперативно отреагировали на происшествие и ликвидировали последствия атаки. Дронов поблагодарил военных за работу и призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотников, а при их обнаружении немедленно звонить по номеру 112.
Ранее над Новгородской областью силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника. Жителей заранее предупредили об угрозе атаки, а также возможных перебоях с интернетом.