Промышленный объект и два дачных дома получили повреждения в результате массированной ночной атаки беспилотников на Новгородскую область. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Александр Дронов.

«В результате падения осколков БПЛА повреждены два дачных дома. Жителям будет оказана необходимая помощь, в том числе материальная», — пообещал Дронов.

Кроме того, в результате налёта пострадал объект промышленности. Экстренные службы оперативно отреагировали на происшествие и ликвидировали последствия атаки. Дронов поблагодарил военных за работу и призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотников, а при их обнаружении немедленно звонить по номеру 112.