Мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника в Брянской области. Ещё один мужчина получил ранения при ударе дрона по автомобилю. Об этом в Telegram-канале сообщил местный губернатор Егор Ковальчук.

«52-летний мужчина погиб при движении на мопеде между населёнными пунктами Брахлов и п. Октябрь в результате атаки украинского дрона-камикадзе», — написал глава приграничного региона.

Ещё один инцидент произошёл в селе Лобановка. Там беспилотник ударил по легковому автомобилю, в результате атаки пострадал 74-летний мужчина. Ему оказали медицинскую помощь, после чего назначили амбулаторное лечение.

Кроме того, возле деревни Романовка Клетнянского района взорвалось неустановленное взрывное устройство, предположительно сброшенное с беспилотника. В результате повреждения получили легковой автомобиль и прицеп. Обошлось без пострадавших.

При обследовании территории возле Романовки сапёрные подразделения Минобороны России обнаружили и уничтожили 42 противопехотные мины. Специалисты также проверили обочины автомобильной дороги. Ещё 24 противопехотные мины нашли и ликвидировали в окрестностях деревни Синицкое Клетнянского района. По итогам обследования угроз для местных жителей не выявлено.

Кроме того, один мирный житель погиб, ещё четыре человека получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области. Атакам подверглась приграничная территория, где сохраняется угроза со стороны беспилотников. Обстоятельства происшествий и состояние пострадавших уточняются.