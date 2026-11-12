Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё 26 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ), направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, отражение атаки продолжается. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Общее число сбитых на подлёте к столице воздушных целей с начала суток 12 ноября выросло до 51.

Кроме того, один мирный житель погиб, ещё четыре человека получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области. Атакам подверглась приграничная территория, где сохраняется угроза со стороны беспилотников. Обстоятельства происшествий и состояние пострадавших уточняются.