Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё десять беспилотников, направлявшихся к Москве. Общее число сбитых на подлёте к столице воздушных целей с начала суток 12 ноября выросло до 25.

«Атака ещё 10 БПЛА, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Новая группа беспилотников была уничтожена после нескольких предыдущих перехватов. Ранее в течение суток Собянин сообщал о ликвидации 15 воздушных целей, приближавшихся к столице.