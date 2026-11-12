До 25 выросло число сбитых с начала суток на подлёте к Москве БПЛА
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Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё десять беспилотников, направлявшихся к Москве. Общее число сбитых на подлёте к столице воздушных целей с начала суток 12 ноября выросло до 25.
«Атака ещё 10 БПЛА, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Новая группа беспилотников была уничтожена после нескольких предыдущих перехватов. Ранее в течение суток Собянин сообщал о ликвидации 15 воздушных целей, приближавшихся к столице.
Ранее Life.ru сообщал о гибели мирного жителя и ранении ещё четырёх человек при атаках украинских беспилотников на Белгородскую область. По данным регионального оперативного штаба, под удары попал Шебекинский округ. Обстоятельства происшествий и состояние пострадавших уточняются.