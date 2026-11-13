Расчёты противовоздушной обороны сбили 34 украинских беспилотника на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбито ещё 13 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Продолжается отражение атак беспилотников. ПВО Минобороны сбили 21 БПЛА, летевший на Москву», — говорится в заявлении.

Ранее в Брянской области мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника, ещё один мужчина получил ранения при ударе дрона по автомобилю. Кроме того, возле деревни Романовка Клетнянского района взорвалось неустановленное взрывное устройство, предположительно сброшенное с беспилотника. В результате повреждения получили легковой автомобиль и прицеп. Обошлось без пострадавших.