На подлёте к Москве сбили 34 БПЛА ВСУ с начала суток 13 ноября
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Расчёты противовоздушной обороны сбили 34 украинских беспилотника на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сбито ещё 13 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Продолжается отражение атак беспилотников. ПВО Минобороны сбили 21 БПЛА, летевший на Москву», — говорится в заявлении.
Ранее в Брянской области мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника, ещё один мужчина получил ранения при ударе дрона по автомобилю. Кроме того, возле деревни Романовка Клетнянского района взорвалось неустановленное взрывное устройство, предположительно сброшенное с беспилотника. В результате повреждения получили легковой автомобиль и прицеп. Обошлось без пострадавших.
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