Расчёты противовоздушной обороны сбили ещё восемь украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Общее число сбитых дронов 12 ноября достигло 64.

Один человек погиб, один пострадал при ударе ВСУ по Брянской области 12 ноября

Один человек погиб, один пострадал при ударе ВСУ по Брянской области 12 ноября

Ранее Life.ru писал, что вечером 12 ноября во всех четырёх московских аэропортах ввели ограничения на использование воздушного пространства. Воздушные гавани Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Как подчеркнули в Росавиации, такие меры принимаются с целью обеспечения безопасности полётов.