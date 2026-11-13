На подлёте к Москве 12 ноября сбили 64 украинских дрона
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Расчёты противовоздушной обороны сбили ещё восемь украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Общее число сбитых дронов 12 ноября достигло 64.
«Восемь БПЛА уничтожено ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — пишет мэр в телеграм-канале.
Ранее Life.ru писал, что вечером 12 ноября во всех четырёх московских аэропортах ввели ограничения на использование воздушного пространства. Воздушные гавани Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Как подчеркнули в Росавиации, такие меры принимаются с целью обеспечения безопасности полётов.
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