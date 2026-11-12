Аэропорты Москвы 13 ноября: работают ли все четыре и есть ли задержки рейсов Оглавление Работают ли аэропорты Москвы 13 ноября: главное Какие аэропорты Москвы открыты: таблица на 13 ноября Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский: что известно Почему аэропорты Москвы вводили ограничения Есть ли задержки и отмены рейсов 13 ноября Где проверить рейс: официальные онлайн-табло Что делать пассажиру, если рейс задержан или отменён Что положено пассажирам при задержке рейса Частые вопросы об аэропортах Москвы 13 ноября Аэропорты Москвы 13 ноября: работают ли, задержки рейсов Обложка © Life.ru

Аэропорты Москвы 13 ноября 2026: ограничения в Шереметьеве сняли в 02:57, во Внукове, Домодедове и Жуковском — в 06:56 мск. Где проверить рейс и что делать при задержке.

Утром в пятницу, 13 ноября 2026 года, во всех четырёх аэропортах московского авиаузла сняли ночные ограничения на приём и выпуск самолётов. Шереметьево вернулось к обычному режиму в 02:57 мск, а Внуково, Домодедово и Жуковский — в 06:56 мск, следует из сообщений Росавиации. Однако отдельные вылеты и прилёты могут задерживаться или отменяться даже после снятия ограничений. Life.ru объясняет, как работают аэропорты, где проверить свой рейс и что делать пассажирам.

Работают ли аэропорты Москвы 13 ноября: главное

В Шереметьеве (SVO) ограничения на приём и выпуск сняты в 02:57 мск 13 ноября.

Во Внукове (VKO), Домодедове (DME) и Жуковском (ZIA) ограничения сняты в 06:56 мск.

Ограничения сняты — не значит, что каждый рейс отправится без задержки: сверяйте номер рейса на официальном табло и у перевозчика.

Временный режим вводили вечером 12 ноября для безопасности полётов на фоне атаки беспилотников на Московский регион.

Какие аэропорты Москвы открыты: таблица на 13 ноября

По подтверждённым утренним сообщениям ведомства, к 06:56 мск ограничения в четырёх аэропортах были отменены. Ниже — время именно снятия ограничений, а не гарантированное время отправления самолётов.

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Источник статусов: сообщения Росавиации, подтверждённые также «Интерфаксом». Данные относятся к утру 13 ноября. Новый режим ограничений может быть введён позднее отдельным сообщением ведомства.

Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский: что известно

Шереметьево (SVO)

В Шереметьеве режим приёма и отправки рейсов по согласованию ввели вечером 12 ноября, в 22:08 мск. В 02:57 13 ноября ограничения сняли. Если самолёт должен был вылететь ночью, время фактического отправления нужно проверять по номеру рейса.

Внуково (VKO)

Во Внукове ограничения действовали с 21:09 мск 12 ноября. Утром пятницы, в 06:56 мск, Росавиация сообщила об их снятии. Для некоторых рейсов могут сохраняться последствия ночного изменения расписания.

Домодедово (DME)

В Домодедове приём и выпуск рейсов по согласованию ввели в 21:47 мск 12 ноября. Ограничения сняли в 06:56 мск 13 ноября. Действующий статус вылета или прилёта необходимо сверить на онлайн-табло.

Жуковский (ZIA)

Жуковский перешёл на работу по согласованию в 21:47 мск 12 ноября; в 06:56 мск 13 ноября ограничения сняли. Наличие открытого аэропорта само по себе не исключает отмену или перенос отдельного рейса.

Почему аэропорты Москвы вводили ограничения

Вечером 12 ноября аэропорты московского авиаузла начали обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с ограничениями на использование воздушного пространства. Росавиация объясняла временные меры обеспечением безопасности полётов.

На фоне этих ограничений мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 18:00 12 ноября до 08:00 13 ноября в сторону Московского региона летели 467 беспилотников, из которых 144, по его словам, нейтрализовали на подлёте к Москве. Эти показатели нельзя смешивать: 467 — направлявшиеся к региону аппараты, 144 — отдельная категория перехватов. Подробности — в материале Life.ru об атаке БПЛА на Москву.

Есть ли задержки и отмены рейсов 13 ноября

Даже когда Росавиация снимает ограничения на приём и выпуск, авиакомпаниям требуется время, чтобы восстановить график: на него влияют прибытие бортов, работа экипажей, занятость стоянок и ранее перенесённые вылеты. Поэтому «аэропорт открыт» и «рейс отправляется вовремя» — разные статусы.

Точные данные о задержках непрерывно меняются. Публиковать в заголовке число задержанных самолётов без привязки к времени и источнику не стоит: к моменту прочтения оно может устареть. Надёжнее искать конкретный рейс по его номеру, а не только по направлению.

Где проверить рейс: официальные онлайн-табло

Шереметьево — табло вылетов SVO.

Домодедово — табло прилётов и вылетов DME.

Жуковский — табло на сайте аэропорта ZIA.

На табло найдите номер рейса из маршрутной квитанции и проверьте пометку «по расписанию», «задержан», «отменён» или изменённое время. Затем посмотрите тот же рейс в приложении или личном кабинете авиакомпании: окончательное решение о переносе, маршруте и возврате билета принимает перевозчик.

Что делать пассажиру, если рейс задержан или отменён

• Перед выездом в аэропорт проверить номер рейса на табло и у авиакомпании. Если рейс отменён, сначала уточнить порядок перебронирования или возврата.

• Если вы уже в аэропорту, обратиться к представителю перевозчика или на стойку информации и уточнить новое время отправления.

• Сохранить посадочный талон, маршрутную квитанцию, сообщения авиакомпании и чеки за вынужденные расходы.

• При длительном ожидании запросить положенные услуги: воду, питание, при соблюдении условий — гостиницу и трансфер.

• При необходимости отказаться от рейса и оформить вынужденный возврат по правилам перевозки; даже «невозвратный» тариф может подлежать возврату в случае задержки или отмены.

Что положено пассажирам при задержке рейса

По разъяснениям Роспотребнадзора, перевозчик должен без дополнительной платы организовать хранение багажа, предоставить комнату матери и ребёнка пассажирам с детьми до семи лет, а также помощь при длительном ожидании посадки. Вода предусмотрена после двух часов ожидания (по действующим с 2026 года правилам — не позднее часа после истечения этого срока), горячее питание — после четырёх часов (не позднее двух часов после их истечения). Размещение в гостинице предусмотрено при ожидании более восьми часов днём или более шести часов ночью; конкретный срок организации услуги определяется действующими правилами.

За услугами и подтверждением задержки обратитесь к авиакомпании. Подробные условия — в разъяснениях Роспотребнадзора и действующих правилах. Сам по себе факт временных ограничений не означает автоматической денежной компенсации за каждую задержку: правовые основания следует проверять отдельно.

Частые вопросы об аэропортах Москвы 13 ноября

Работает ли Шереметьево 13 ноября 2026 года?

По сообщению Росавиации, ограничения в Шереметьеве сняты в 02:57 мск 13 ноября. Статус конкретного рейса уточняйте на официальном табло и у авиакомпании.

Открыт ли аэропорт Внуково сегодня?

Утром 13 ноября ограничения во Внукове сняли в 06:56 мск. Некоторые рейсы могут выполняться с изменением расписания.

Есть ли ограничения в Домодедове и Жуковском?

Согласно подтверждённым утренним сообщениям, в обоих аэропортах ограничения сняты в 06:56 мск. Позднейшие изменения следует проверять по сообщениям Росавиации.

Почему самолёт задерживается, если аэропорт уже открыт?

После снятия ограничений авиакомпаниям требуется время на восстановление расписания. Причину задержки конкретного рейса уточняйте у перевозчика.

Как проверить, отменён ли мой рейс?

Используйте номер рейса в официальном онлайн-табло аэропорта и в приложении или личном кабинете авиакомпании. Проверяйте информацию непосредственно перед поездкой.

Можно ли вернуть невозвратный билет при отмене рейса?

При отмене или задержке рейса может возникнуть право на вынужденный возврат, включая невозвратный тариф. За оформлением обращайтесь к перевозчику, учитывая обстоятельства конкретного рейса.