Столичный регион подвергся попытке одной из самых масштабных воздушных атак за последнее время. Противник направил к центру страны плотный рой беспилотных аппаратов, стремясь пробить систему безопасности.

Натиск начался накануне вечером и продолжался четырнадцать часов подряд. Основной эшелон отражения развернулся за сотни километров от мегаполиса, где армейские комплексы встретили цели плотным заградительным огнем.

Значительную часть вражеских аппаратов перехватили заблаговременно, не позволив им приблизиться к ключевым объектам. Оставшиеся машины добили уже во втором защитном кольце непосредственно перед городскими границами.

«В период с 18:00 мск 12 ноября по 08:00 мск 13 ноября в сторону Московского региона летело 467 БПЛА. Большая часть из них уничтожена системой ПВО Минобороны на дальних рубежах. 144 беспилотника нейтрализовано на подлёте к Москве», — сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Слаженная работа дежурных расчётов сорвала ставку неприятеля на перегрузку противовоздушного периметра. Городские службы и транспортные узлы продолжают функционировать в штатном режиме, не прерывая рабочий график.

Сейчас оперативные группы обследуют сектора падения обломков для обеспечения безопасности местных жителей. Армейские подразделения на боевых позициях сохраняют усиленную бдительность, ожидая возможных повторных провокаций.