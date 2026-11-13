В Ростове-на-Дону при ночной атаке беспилотников пострадал мужчина. Его госпитализировали, сейчас медики оказывают ему необходимую помощь. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Всего в Ростове повреждения получили пять многоквартирных домов. Для жильцов одного из них, расположенного в Октябрьском районе, организовали пункт временного размещения.

В Советском районе города также произошло возгорание производственного помещения, которое уже ликвидировали.

Ещё пять частных домов получили повреждения в Азовском районе Ростовской области.

По данным губернатора, минувшей ночью силы ПВО уничтожили более 120 беспилотников над Ростовом-на-Дону и десятью районами региона. Среди них — Матвеево-Курганский, Боковский, Каменский, Тарасовский, Миллеровский, Тацинский, Усть-Донецкий, Азовский, Шолоховский и Чертковский.

Беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется. Жителей призвали укрыться в помещениях, отойти от окон и не оставаться на открытых участках улиц. Власти продолжают уточнять последствия атаки.

Ранее складское помещение площадью 1500 квадратных метров загорелось в Аксайском районе Ростовской области после падения обломков беспилотника. Возгорания также зафиксировали в Ростове-на-Дону. В Октябрьском районе повреждены окна в пятиэтажном доме. Жильцов эвакуировали, им оказывают необходимую помощь. Ещё одно возгорание возникло в Советском районе. Огонь охватил 20 квадратных метров производственного помещения.