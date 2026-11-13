Складское помещение площадью 1500 квадратных метров загорелось в Аксайском районе Ростовской области после падения обломков беспилотника. Возгорания также зафиксировали в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Октябрьском районе повреждены окна в пятиэтажном доме. Жильцов эвакуировали, им оказывают необходимую помощь. Кроме того, загорелись три легковых автомобиля. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ещё одно возгорание возникло в Советском районе. Огонь охватил 20 квадратных метров производственного помещения. На месте работают экстренные службы.

Последствия падения обломков зафиксировали и в Азовском районе. В хуторе Колузаево повреждения получили четыре частных дома: в зданиях пострадали крыши, двери и окна. В одном из домов также повреждена газовая труба. Возгораний и пострадавших нет, на место направили экстренные службы.

В Ростовской области сохраняется беспилотная опасность. Губернатор призвал жителей покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и не подходить к окнам. В регионе также действует запрет на съёмку беспилотных атак и публикацию таких материалов в интернете.

Ранее в южной промышленной зоне Волгограда после ночной атаки беспилотников произошли возгорания. Подразделения противовоздушной обороны Минобороны РФ отражают массированную атаку БПЛА на объекты региона. После падения обломков загорелось предприятие, огонь также возник на прилегающей территории. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, жилые объекты не повреждены.