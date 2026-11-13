На подлёте к Москве сбили 34 БПЛА ВСУ с начала суток 13 ноября

На подлёте к Москве сбили 34 БПЛА ВСУ с начала суток 13 ноября

По его словам, после падения обломков БПЛА на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда возникли локальные возгорания. Огонь также зафиксировали на прилегающей территории. На местах работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.