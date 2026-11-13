В Волгоградской области 13 ноября отражают массированную атаку беспилотников
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Расчёты противовоздушной обороны РФ отражают массированную атаку украинских беспилотников в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.
«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима на объекты Волгоградской области», — отметил губернатор.
По его словам, после падения обломков БПЛА на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда возникли локальные возгорания. Огонь также зафиксировали на прилегающей территории. На местах работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.
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