Над Калужской областью за вечер и ночь 13 ноября уничтожили 133 беспилотника
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В Калужской области за вечер и минувшую ночь уничтожили 133 беспилотника, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. На местах падения обломков работают оперативные группы.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.
Ранее складское помещение площадью 1500 квадратных метров загорелось в Аксайском районе Ростовской области после падения обломков беспилотника. Возгорания также зафиксировали в Ростове-на-Дону. В Октябрьском районе повреждены окна в пятиэтажном доме. Жильцов эвакуировали, им оказывают необходимую помощь. Ещё одно возгорание возникло в Советском районе. Огонь охватил 20 квадратных метров производственного помещения.
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