В Калужской области за вечер и минувшую ночь уничтожили 133 беспилотника, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. На местах падения обломков работают оперативные группы.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Ранее складское помещение площадью 1500 квадратных метров загорелось в Аксайском районе Ростовской области после падения обломков беспилотника. Возгорания также зафиксировали в Ростове-на-Дону. В Октябрьском районе повреждены окна в пятиэтажном доме. Жильцов эвакуировали, им оказывают необходимую помощь. Ещё одно возгорание возникло в Советском районе. Огонь охватил 20 квадратных метров производственного помещения.