Четверо погибших, двое в реанимации: Стали известны страшные последствия удара ВСУ по Волгограду
Бочаров: Четыре человека погибли при атаке на промзону Волгограда
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
В результате утреннего удара по промышленной зоне на юге Волгограда погибли люди, выполнявшие свои рабочие обязанности. Об обстановке в субъекте официально доложил руководитель региона Андрей Бочаров.
Нападение привело к гибели четырёх специалистов предприятий, ещё двоих экстренно эвакуировали медики и доставили в стационар. Глава области выразил глубокие соболезнования родственникам тех, чьи жизни оборвались во время налёта.
Кроме того, воздействие взрывной волны зафиксировали в рабочем поселке Светлый Яр. Там повреждения получили гражданские объекты: остекление оконных рам и балконных блоков выбило сразу в трёх пятиэтажных многоквартирных домах, а также в здании местного молодежного центра. В данном населённом пункте среди жителей пострадавших не оказалось.
Руководство региона уже передало местным муниципальным властям поручения оперативно закрыть разбитый тепловой контур в жилых зданиях, завершить опись ущерба и в кратчайшие сроки ликвидировать все последствия атаки.
Как писал Life.ru, первые сообщения о возгораниях в южной промзоне Волгограда поступили ночью 13 ноября. Тогда губернатор Андрей Бочаров сообщил, что в результате падения обломков сбитых беспилотников загорелись участки промышленного предприятия и прилегающей территории. На место прибыли оперативные службы, которые приступили к ликвидации последствий. На тот момент информации о погибших и раненых не было. Позднее власти уточнили данные о жертвах и повреждениях в Светлом Яре.