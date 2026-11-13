В результате утреннего удара по промышленной зоне на юге Волгограда погибли люди, выполнявшие свои рабочие обязанности. Об обстановке в субъекте официально доложил руководитель региона Андрей Бочаров.

Нападение привело к гибели четырёх специалистов предприятий, ещё двоих экстренно эвакуировали медики и доставили в стационар. Глава области выразил глубокие соболезнования родственникам тех, чьи жизни оборвались во время налёта.

Кроме того, воздействие взрывной волны зафиксировали в рабочем поселке Светлый Яр. Там повреждения получили гражданские объекты: остекление оконных рам и балконных блоков выбило сразу в трёх пятиэтажных многоквартирных домах, а также в здании местного молодежного центра. В данном населённом пункте среди жителей пострадавших не оказалось.

Руководство региона уже передало местным муниципальным властям поручения оперативно закрыть разбитый тепловой контур в жилых зданиях, завершить опись ущерба и в кратчайшие сроки ликвидировать все последствия атаки.