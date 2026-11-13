Для жителей многоквартирного дома в Октябрьском районе Ростова-на-Дону, пострадавшего при атаке беспилотников, организовали пункт временного размещения. Всего в городе повреждены пять многоэтажек, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По уточнённым данным губернатора, ранения получил мужчина. Его госпитализировали, сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь. Кроме того, в Ростове произошли два возгорания, одно из которых возникло в производственном помещении Советского района. Оба пожара ликвидировали.

В Азовском районе повреждения получили пять частных домов. Всего над Ростовом-на-Дону и десятью районами области уничтожили более 120 беспилотников. По словам Слюсаря, беспилотная опасность в регионе сохраняется.

Ранее в Ростовской области после ночной атаки беспилотников загорелся склад в Аксайском районе. Площадь пожара на складе достигла 1,5 тыс. кв. метров. В Октябрьском районе Ростова обломки беспилотника повредили окна пятиэтажного жилого дома. После этого загорелись три легковых автомобиля. В хуторе Колузаево Азовского района обломки БПЛА повредили четыре частных дома. В одном из домов также повреждена газовая труба.