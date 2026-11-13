В Ростовской области после ночной атаки беспилотников загорелись склад в Аксайском районе. Площадь пожара на складе достигла 1,5 тыс. кв. метров. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В Аксайском районе произошло возгорание складского помещения на площади 1 500 кв. м. Ведётся реагирование. Информация по пострадавшим уточняется», — говорится в заявлении.

В Октябрьском районе Ростова обломки беспилотника повредили окна пятиэтажного жилого дома. После этого загорелись три легковых автомобиля. В хуторе Колузаево Азовского района обломки БПЛА повредили четыре частных дома. В зданиях выбило стёкла, пострадали крыши и двери. В одном из домов также повреждена газовая труба. Обошлось без возгораний и пострадавших.

Беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется. Губернатор призвал жителей держаться подальше от окон и не выходить на открытые участки улиц.

Ранее в ДНР один мирный житель погиб, ещё один получил тяжёлые ранения в результате атак беспилотников. Под удар попали Горловка и автодорога Авдеевка — Ясиноватая. В Центрально-Городском районе Горловки дрон атаковал остановку общественного транспорта. В результате удара погиб мужчина 1983 года рождения. Ещё один житель пострадал на трассе Авдеевка — Ясиноватая в Ясиноватском округе. Мужчина 1977 года рождения получил серьёзные ранения.