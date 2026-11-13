Один мирный житель погиб, ещё один получил тяжёлые ранения в результате атак беспилотников в Донецкой Народной Республике. Под удар попали Горловка и автодорога Авдеевка — Ясиноватая. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

В Центрально-Городском районе Горловки беспилотник атаковал остановку общественного транспорта. Погиб мужчина 1983 года рождения. Ещё один мирный житель пострадал на автодороге Авдеевка — Ясиноватая в Ясиноватском муниципальном округе. Мужчина 1977 года рождения получил тяжёлые ранения.

Кроме того, в результате атак повреждения получили три жилых дома и объект гражданской инфраструктуры. Разрушения зафиксировали в городских округах Дебальцево и Енакиево, а также в Амвросиевском и Красноармейском муниципальных округах.