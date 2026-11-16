В ночь на 16 ноября сразу в 33 регионах России объявляли опасность из-за возможных атак беспилотников, ракет и авиации. Предупреждения затронули пять федеральных округов страны. Это следует из сообщений экстренных служб и региональных властей за период с полуночи до 08:00 мск.

Больше всего регионов с объявленной воздушной угрозой оказалось в Центральном федеральном округе — 14. Предупреждения поступали жителям Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областей.

На юге страны ракетную и беспилотную опасность вводили в Волгоградской, Ростовской и Запорожской областях, Краснодарском крае, Крыму и Луганской Народной Республике. В ЛНР соответствующее предупреждение сохранялось ещё с вечера 15 ноября, а в Ростовской области действовало более шести часов.

На Северном Кавказе об угрозе беспилотников предупреждали жителей Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольского края. В Северо-Западном федеральном округе тревогу объявляли в Вологодской области, где режим опасности продолжался свыше шести часов. Ещё семь регионов попали в список в Приволжском федеральном округе. Речь идёт о Мордовии, Татарстане, Чувашии, а также Нижегородской, Оренбургской, Пензенской и Самарской областях.