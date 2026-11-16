Ещё 25 украинских беспилотников уничтожили российские силы ПВО на подлёте к Москве после полуночи 16 ноября. О новых подробностях отражения атаки сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

После уничтожения дронов экстренные службы продолжают работу. Столичные специалисты уже выехали туда, где упали обломки беспилотников.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее Life.ru писал, что с начала суток ПВО сбила 32 беспилотника, которые направлялись к Москве. С учётом новых общее число уничтоженных дронов достигло 57.