В Краснодаре включили сирены оповещения на фоне отражения атаки беспилотников. Жителей призвали немедленно пройти в безопасные места и соблюдать меры предосторожности, сообщила городская администрация в «Максе».

«Внимание! В Краснодаре звучит сигнал «Внимание всем» – идёт отражение атаки БПЛА», — говорится в сообщении мэрии.

Тем, кто находится дома, рекомендовано не выходить на улицу и укрыться в помещениях без окон — ванной комнате, туалете, коридоре или кладовой. Власти также предупредили, что во время тревоги нельзя пользоваться лифтом, находиться на лестничных площадках и приближаться к окнам.

Жителям, которых сигнал застал на улице, советуют спуститься на цокольный этаж ближайшего здания, в подземный переход или паркинг. При этом укрываться возле стен многоквартирных домов, в автомобилях и остановочных павильонах опасно. Водителям необходимо покинуть транспорт и найти безопасное место.

В администрации напомнили, что при обнаружении БПЛА следует звонить по номеру 112. Публиковать кадры полётов, мест их падения и работы противовоздушной обороны запрещено. Горожан призвали оставаться в укрытиях до официального отбоя тревоги.