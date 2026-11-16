Сирены включили в Краснодаре на фоне отражения атаки БПЛА
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
В Краснодаре включили сирены оповещения на фоне отражения атаки беспилотников. Жителей призвали немедленно пройти в безопасные места и соблюдать меры предосторожности, сообщила городская администрация в «Максе».
«Внимание! В Краснодаре звучит сигнал «Внимание всем» – идёт отражение атаки БПЛА», — говорится в сообщении мэрии.
Тем, кто находится дома, рекомендовано не выходить на улицу и укрыться в помещениях без окон — ванной комнате, туалете, коридоре или кладовой. Власти также предупредили, что во время тревоги нельзя пользоваться лифтом, находиться на лестничных площадках и приближаться к окнам.
Жителям, которых сигнал застал на улице, советуют спуститься на цокольный этаж ближайшего здания, в подземный переход или паркинг. При этом укрываться возле стен многоквартирных домов, в автомобилях и остановочных павильонах опасно. Водителям необходимо покинуть транспорт и найти безопасное место.
В администрации напомнили, что при обнаружении БПЛА следует звонить по номеру 112. Публиковать кадры полётов, мест их падения и работы противовоздушной обороны запрещено. Горожан призвали оставаться в укрытиях до официального отбоя тревоги.
Ранее Life.ru сообщал, что в Ярославле временно перекрыли выезд в сторону Москвы из-за угрозы атаки беспилотников. По словам губернатора Михаила Евраева, движение ограничили от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Автомобилистов призвали отказаться от поездок в этом направлении или выбирать объездные маршруты. Ночью 16 ноября в регионе объявили беспилотную опасность.