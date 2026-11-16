В Ярославле временно перекрыли движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы на фоне угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своём канале в мессенджере «Макс».

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал глава региона.

Губернатор призвал автомобилистов временно отказаться от поездок в указанном направлении и прилегающих районах. Тем, кому необходимо выехать из города, рекомендовано выбирать альтернативные маршруты.

Ночью 16 ноября в Ярославской области объявили беспилотную опасность. Евраев рекомендовал жителям укрываться в зданиях, избегать открытых пространств и держаться подальше от окон. При этом учреждения региона продолжили работу в штатном режиме.

Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств продолжают обеспечивать безопасность. Власти призвали жителей дождаться официального отбоя режима опасности.

Ранее Life.ru сообщал, что вечером 15 ноября число сбитых на подлёте к Москве беспилотников достигло 82. На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб. Предварительно, пострадавших нет, повреждений также не зафиксировано.