Ещё 15 беспилотников уничтожила система ПВО Минобороны на подлёте к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. С учётом предыдущих сообщений общее число сбитых дронов вечером 15 ноября достигло 82.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Как писал Life.ru, незадолго до этого Собянин сообщил об уничтожении 67 беспилотников, которые направлялись к Москве.