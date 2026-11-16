Число сбитых на подлёте к Москве дронов достигло 82 за вечер
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Ещё 15 беспилотников уничтожила система ПВО Минобороны на подлёте к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. С учётом предыдущих сообщений общее число сбитых дронов вечером 15 ноября достигло 82.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.
Как писал Life.ru, незадолго до этого Собянин сообщил об уничтожении 67 беспилотников, которые направлялись к Москве.
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