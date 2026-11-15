Обломки украинского беспилотника ранили жителя села Репное Белгородской области. Мужчина сам добрался до городской больницы № 2 Белгорода, сообщил региональный оперативный штаб 15 ноября.

«В селе Репное Белгородского района при сбитии дрона мужчина получил непроникающее ранение грудной клетки», — сообщает штаб.

Врачи оказали пострадавшему первую помощь и направили его на лечение в хирургическое отделение.

Ранее Life.ru писал об атаке беспилотника ВСУ на грузовик в Белгороде. Мирный житель получил осколочные ранения и попал в больницу. Дрон также повредил автомобиль.