Один из кварталов в центре Рыльска Курской области оказался заминирован после сбросов с украинских беспилотников. Силовики оцепили места падения взрывных устройств, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«Враг разбросал мины в центре Рыльска. С помощью сбросов с беспилотников ВСУ заминировали один из кварталов центра города. Места сбросов оцеплены», — написал глава региона.

Уже пострадали два человека. У 46-летней женщины диагностировали минно-взрывную травму, отрыв левой стопы, травму головы и акубаротравму. У 51-летнего мужчины — отрыв правой стопы, повреждение левой ноги, травмы головы и акубаротравма. Бригада скорой помощи везёт обоих в тяжёлом состоянии в Курск.

По словам Хинштейна, беспилотники продолжают сбрасывать взрывные устройства. Он призвал жителей быть предельно внимательными и осторожными. Сапёры начнут разминирование, как только обстановка позволит им приступить к работе.

Ранее Life.ru сообщал, что сапёры Минобороны России обезвредили 66 противопехотных мин возле двух населённых пунктов Брянской области. Больше всего боеприпасов специалисты обнаружили у деревни Романовка Клетнянского района — там они уничтожили 42 мины.