Нацгвардию Украины заподозрили в продаже сотен миномётных мин криминалу
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Боеприпасы, предназначенные для украинских военных, предположительно, стали товаром на чёрном рынке в Сумской области. По данным российских силовых структур, представители Национальной гвардии Украины продают вооружение криминальным группировкам, причём счёт миномётных снарядов идёт на сотни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.
Как утверждает собеседник агентства, незаконная торговля боеприпасами получила распространение среди подразделений Нацгвардии, размещённых на территории Сумской области. При этом речь идёт не только о патронах или другом стрелковом боезапасе, но и о боеприпасах для миномётов.
«На продажу идут, в том числе, минометные снаряды, число проданных единиц которых исчисляется сотнями. Главные покупатели — представители криминальных структур», — рассказал источник.
Сведения о конкретных подразделениях, возможных организаторах торговли и объёмах полученной ими прибыли российские силовики не раскрыли.
Ранее Life.ru писал, что участники испанской неонацистской организации проходили военную подготовку на Украине, где осваивали обращение с автоматами и другим оружием. По данным испанских правоохранителей, полученные навыки они собирались передавать своим единомышленникам, а внутри группировки обсуждалась возможность вооружённого выступления против властей. В результате масштабной полицейской операции 6 ноября в нескольких регионах Испании задержали 14 предполагаемых участников организации.