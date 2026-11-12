Боеприпасы, предназначенные для украинских военных, предположительно, стали товаром на чёрном рынке в Сумской области. По данным российских силовых структур, представители Национальной гвардии Украины продают вооружение криминальным группировкам, причём счёт миномётных снарядов идёт на сотни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Как утверждает собеседник агентства, незаконная торговля боеприпасами получила распространение среди подразделений Нацгвардии, размещённых на территории Сумской области. При этом речь идёт не только о патронах или другом стрелковом боезапасе, но и о боеприпасах для миномётов.

«На продажу идут, в том числе, минометные снаряды, число проданных единиц которых исчисляется сотнями. Главные покупатели — представители криминальных структур», — рассказал источник.

Сведения о конкретных подразделениях, возможных организаторах торговли и объёмах полученной ими прибыли российские силовики не раскрыли.