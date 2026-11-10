Участники испанской неонацистской организации «Национальное ядро» (Nucleo Nacional) проходили военизированную подготовку на Украине. По данным полиции, они тренировались с автоматами АК-47 и впоследствии собирались обучать полученным навыкам других членов группировки. Об этом сообщает газета El País со ссылкой на материалы расследования.

В августе 2026 года представители организации отправились на Украину, где, как указывается, установили контакты с «Азовом»*. Во время тренировок участники использовали бронежилеты и огнестрельное оружие.

Следователи выяснили, что полученный опыт неонацисты планировали распространить среди своих единомышленников в Испании. Кроме того, внутри организации обсуждалась возможность вооружённого восстания и создания структуры для противостояния правоохранительным органам.

Поводом для ускорения полицейской операции стала информация о готовившейся на 7 ноября акции в Мадриде. Силовики опасались столкновений с полицией и антифашистскими активистами, учитывая военную подготовку участников группировки и возможный доступ к боевому оружию.

В результате 6 ноября в нескольких регионах Испании задержали 14 предполагаемых членов «Национального ядра». Их подозревают в разжигании ненависти, участии в незаконном объединении и незаконном хранении оружия.

Ранее Life.ru сообщал о масштабных военных учениях «Коалиция», которые проходят в Польше с участием почти трёх тысяч военнослужащих из 11 государств. Манёвры продлятся до 22 ноября и предусматривают отработку совместного развёртывания сил. Как отмечает издание, одной из возможных целей учений является подготовка к размещению европейских военных на Украине после завершения боевых действий.