«Коалиция самоубийц»: четыре мотива, по которым Европа рвётся на Украину Политолог Геворг Мирзаян — о том, что масштабные военные учения «Коалиция» могут оказаться не подготовкой к вводу войск на Украину, а подготовкой к дележу украинской территории. Три мотива учений НАТО в Польше — и четвёртый, о котором молчат. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) «Не является фотографией с места событий»

В Польше начинаются масштабные учения под названием «Коалиция». Вплоть до 22 ноября 2026 года почти 3 тысячи военнослужащих из 11 государств на полигоне возле польского города Нова-Демба (и немножко в Стамбуле, где будет морская составляющая) будут отрабатывать «совместное развёртывание сил» — проще говоря, готовиться к возможному вводу войск на украинскую территорию после окончания боевых действий.

Если брать юридическую сторону вопроса, то тут особых проблем и вопросов нет. НАТО на своей территории имеет право проводить те учения, которые считает нужным. И легенду для них придумывать ту, которую захочет — начиная с ввода войск на Украину и заканчивая вторжением инопланетян. С точки зрения международного права никаких ограничений тут нет — особенно после того, как был похоронен Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Но если посмотреть на ситуацию со взрослой точки зрения — то есть реальные мотивы проведения и очевидные последствия этих учений — то все становится куда более интересно.

Казалось бы, с мотивом все очевидно — Европа готовится к возможному вводу войск после завершения украинского конфликта за столом переговоров. Однако здесь есть серьезное внутреннее противоречие. Во-первых, для ввода войск нужно не просто завершение, а окончательное завершение конфликта — то есть когда Москва и Киев не просто прекратят стрелять, но и сделают так, чтобы возобновление боевых действий окажется крайне маловероятным. В ином случае европейские войска на Украине окажутся заложниками, понесут потери в случае ракетно-бомбовых ударов и тем самым спровоцируют полномасштабную ядерную войну между Россией и НАТО. И если условные прибалтийские вымираты готовы на такую эскалацию, то более ответственные державы — нет. В ином случае они давно ввели бы войска.

Полное завершение конфликта предполагает не только признание Украиной новых российских территорий (дабы у Киева не возникало легитимного с точки зрения его сторонников права возобновить войну), но и договоренности о послевоенном статусе Украины. И тут позиция Москвы железобетонная: Украина не должна быть в НАТО. Ни формально (то есть страной-членом), ни фактически — то есть на ее территории не должно быть натовских войск, не говоря уже о каких-то базах. И неважно какой будет у них статус — даже «миротворцы» будут, по факту, создавать напряжение возле российских границ.

Отсюда и получается противоречие: размещение войск Европы на Украине возможно только в случае заключения полномасштабного мирного соглашения, частью которого будет запрет на размещение войск Европы на Украине.

Есть и другой мотив учений — ряд экспертов считает, что таким образом Европа готовится к полномасштабной войне с Россией. И если послушать официальные заявления европейских лидеров, то может возникнуть впечатление, что Евросоюз действительно собирается воевать. Резкий рост расходов на оборону, серия военных учений, строительство новых оборонных заводов, разговоры о необходимости общеевропейской армии, конкретные сроки начала войны (от 2027 до 2030 года) — все это вроде как говорит о том, что ЕС находится на военном пути.

Однако на самом деле это не совсем так. У значительной части (хоть и не у всех) европейских политиков до сих пор остается в голове понимание двух констант: война между Россией и Европой будет неизбежно ядерной, и в этой войне победителей не окажется. Поэтому для них милитаризация и нагнетание российской угрозы — это скорее инструмент для сплочения всех стран-членов ЕС в один военно-политический кулак. Способ обретения субъектности — причём как в мировых процессах, так и внутри трансатлантического блока. Отсюда и учения, причём именно силами европейского блока (куда США не входят — в отличие от Канады, которую Брюссель как раз пытается подтянуть).

Третий мотив — чисто политический. Европейцы понимают, что сейчас за столом переговоров в Абу-Даби не только решается судьба украинского конфликта, но и чертится вся система коллективной безопасности в Европе. А проблем в том, что Европу за этот стол не пускают — ни мы, ни американцы. Поэтому Брюссель пытается шантажировать Москву и Вашингтон — показать, что если его не принять в тесную группу договаривающихся, то европейцы могут эскалировать конфликт и сорвать любые потенциальные договоренности.

В Москве понимают европейскую игру — но четко дают понять, что последствия от нее будут совсем иными, нежели ожидают в Брюсселе.

«Символично также и то, что данные учения стартуют накануне возобновления в Абу-Даби консультаций по урегулированию конфликта в формате Россия — США — Украина. Это в очередной раз подтверждает, что европейцам за столом переговоров делать нечего», — объясняет представитель российского МИД Мария Захарова.

И логика России очень проста: Европу не пускают за стол не потому, что она слаба и разобщена, а потому, что она придерживается неконструктивного подхода. Потому, что она до сих пор ставит перед собой задачу нанесения стратегического поражения России, отрицает принцип коллективной и неделимой европейской безопасности, а также в принципе не готова прекращать объявленный Москве крестовый поход.

Вот если бы Брюссель сейчас выступил с мирными инициативами, ограничил бы аппетиты киевского режима, демонстративно надавил бы на Зеленского, публично согласился бы с принципом нейтральной Украины — для него бы, возможно, нашлось бы кресло за столом переговоров. А угрозой ввести войска на Украину Европа лишь доказывает правоту тех, кто говорит о ее неадекватности.

Впрочем, возможно, это не неадекватность, а дальновидность. Ведь в теории есть четвертый мотив учений — Европа действительно готовится к вводу войск. Но не на Украину, а в то, что от нее останется после возможного коллапса киевского режима. Когда ЕС и Россия фактически поделят территорию этого несостоявшегося государства.

Не самый, между прочим, плохой сценарий.

Авторы Геворг Мирзаян