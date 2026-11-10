Бразильский наёмник, служивший в рядах ВСУ, застрелил своего сослуживца в Запорожской области. По версии следствия, причиной убийства стал внезапно возникший личный конфликт между военнослужащими, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы украинского суда.

Инцидент произошёл 12 октября 2026 года. Согласно судебным документам, гражданин Бразилии поссорился со стрелком одного из подразделений специального назначения и открыл по нему огонь.

«Держа в руках автоматическое оружие Heckler & Koch, произвёл не менее одного выстрела в правую теменную область головы потерпевшего, отчего тот скончался на месте», — говорится в определении суда.

Как следует из материалов дела, наёмник использовал немецкую штурмовую винтовку HK416. Потерпевший погиб на месте от полученного ранения.