Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли проникновение на территорию страны иностранного диверсанта. В Себежском районе Псковской области силовики задержали подданного Королевства Швеция, который нелегально пересек государственную границу.

Как уточнили в Центре общественных связей ведомства, иностранец планировал устроить серию диверсионно-террористических актов на объектах военной инфраструктуры. Для реализации замысла фигурант намеревался использовать легенду о желании вступить в ряды Вооружённых сил Российской Федерации.

Спецслужбы установили, что задержанный ранее принимал непосредственное участие в боевых действиях против России. В период с февраля по июнь 2026 года иностранец служил по контракту на стороне противника, командуя отделением беспилотных авиационных комплексов 24-го отдельного штурмового батальона, входящего в структуру признанной в РФ террористической организации.

У представителей правоохранительных органов есть документальные доказательства участия шведского гражданина в вооруженном конфликте в рядах ВСУ. В отношении задержанного проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала сотрудника японского издания в Сахалинской области. Его подозревают в шпионаже в интересах одной из японских спецслужб. В частности, иностранца подозревают в сборе сведений об обороноспособности России. По версии спецслужбы, работая в сахалинском бюро «Хоккайдо Симбун», он интересовался в том числе численностью военнослужащих, отправившихся в зону СВО с Курильских островов.