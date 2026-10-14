ФСБ заявила о причастности баталхаджинцев* к убийству генерала Кириллова

Двое участников религиозной общины баталхаджинцев* помогали организаторам теракта, в результате которого в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщила ФСБ России после решения Верховного суда о признании общины террористической организацией.

По данным спецслужбы, речь идёт о Рамазане Падиеве** и Батухане Точиеве**. Согласно данным ФСБ, оба мужчины содействовали украинским спецслужбам в подготовке покушения на генерала. Ранее они уже получили длительные сроки по уголовному делу об этом теракте.

По версии следствия, Падиев** и Точиев** обеспечивали исполнителю теракта Ахмаджону Курбонову** место для укрытия. Они арендовали для него комнату в хостеле в Московской области, а деньги на проживание получали от куратора. Падиев** также передал Курбонову** ключи от помещения.

Теракт произошёл утром 17 декабря 2024 года возле жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было спрятано в электросамокате, оставленном у подъезда. В результате погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Повреждения получили квартиры и припаркованные автомобили.

Верховный суд указал, что деятельность организации была направлена на поддержку, оправдание и пропаганду терроризма.

В январе 2026 года суд вынес приговор четырём фигурантам дела об убийстве генерала Игоря Кириллова. Как сообщал Life.ru 21 января, непосредственный исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов** получил пожизненное заключение. Батухана Точиева** приговорили к 22 годам, Рамазана Падиева** — к 18, а Роберта Сафаряна** — к 25 годам лишения свободы.

Напомним, сегодня Верховный суд России признал международную организацию «Община последователей Батал-Хаджи Белхороева — баталхаджинцев»* террористической и запретил её деятельность на территории страны, удовлетворив иск Генпрокуратуры. Решение вступило в силу немедленно. Баталхаджинцы* являются последователями ингушского религиозного деятеля Батал-Хаджи Белхороева. Ранее, в 2022 году, Южный окружной военный суд уже признал террористической и запретил боевую структуру, связанную с этой общиной.

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