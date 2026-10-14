ФСБ заявила о причастности баталхаджинцев* к подрыву «Невского экспресса» в 2009-м

Представители «Общины последователей Батал-Хаджи Белхороева»* оказались напрямую замешаны в подрыве скоростного пассажирского поезда «Невский экспресс», произошедшем в ноябре 2009 года. Об этом официально заявили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.

Трагедия на перегоне между станциями в Тверской области унесла жизни 27 пассажиров, среди которых были женщины и дети. Различные травмы, увечья и ранения тогда получили 132 человека.

В среду Верховный суд Российской Федерации удовлетворил иск силовых ведомств и признал указанную организацию террористической. Решение принято на основе оперативных материалов, собранных сотрудниками ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом, Министерством внутренних дел и Генеральной прокуратурой.

Любая деятельность данной религиозно-клановой структуры отныне официально объявлена вне закона на всей территории Российской Федерации. Членам сообщества грозит уголовная ответственность в рамках антитеррористического законодательства.

Ранее ФСБ задержала участников « Общины последователей Батал-Хаджи Белхороева»*. Сектанты продали оружие исполнителям теракта в «Крокус сити холле» и были пособниками в деле об убийстве генерала ВС РФ Игоря Кириллова.

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