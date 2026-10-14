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Опубликовано 14 октября, 13:46

ФСБ заявила о причастности баталхаджинцев* к подрыву «Невского экспресса» в 2009-м

ФСБ: Баталхаджинцы* причастны к подрыву «Невского экспресса» в 2009 году

Обложка © ТАСС / Вадим Жернов

Обложка © ТАСС / Вадим Жернов

Представители «Общины последователей Батал-Хаджи Белхороева»* оказались напрямую замешаны в подрыве скоростного пассажирского поезда «Невский экспресс», произошедшем в ноябре 2009 года. Об этом официально заявили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.

Трагедия на перегоне между станциями в Тверской области унесла жизни 27 пассажиров, среди которых были женщины и дети. Различные травмы, увечья и ранения тогда получили 132 человека.

В среду Верховный суд Российской Федерации удовлетворил иск силовых ведомств и признал указанную организацию террористической. Решение принято на основе оперативных материалов, собранных сотрудниками ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом, Министерством внутренних дел и Генеральной прокуратурой.

Любая деятельность данной религиозно-клановой структуры отныне официально объявлена вне закона на всей территории Российской Федерации. Членам сообщества грозит уголовная ответственность в рамках антитеррористического законодательства.

ФСБ: Баталхаджинцы связаны с террористическими организациями с 90-х годов
ФСБ: Баталхаджинцы связаны с террористическими организациями с 90-х годов

Ранее ФСБ задержала участников « Общины последователей Батал-Хаджи Белхороева»*. Сектанты продали оружие исполнителям теракта в «Крокус сити холле» и были пособниками в деле об убийстве генерала ВС РФ Игоря Кириллова.

Больше новостей о террористических угрозах, расследованиях и судебных решениях — в разделе «Терроризм» на Life.ru.

* Террористическая организация, запрещена на территории РФ.

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Оксана Попова
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