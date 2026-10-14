ФСБ: Баталхаджинцы связаны с террористическими организациями с 90-х годов

Поводом для признания баталхаджинцев* террористической организацией стали масштабные материалы силовиков. Они вскрыли факты регулярного взаимодействия сторонников объединения с боевиками ещё со времен девяностых годов.

«Суд принял во внимание материалы, свидетельствующие о том, что члены вирда как закрытого псевдорелигиозного течения, начиная с 1990-х годов по сегодняшний день, взаимодействуют с участниками незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций, заимствуют их методы и оказывают помощь террористическим и экстремистским структурам», — подчеркнули в ФСБ.

В полицейском ведомстве добавили, что фигуранты не только содействовали иностранным радикальным группировкам, но и непосредственно вовлекались в организацию преступлений экстремистской направленности.

Теперь любые формы контактов с данным формированием, его финансирование либо попытки продолжать сходки переходят в разряд тяжких уголовных деяний. Силовые структуры намерены пресекать любые проявления активности запрещенного движения.

Ранее ФСБ задержала участников « Общины последователей Батал-Хаджи Белхороева»*. Сектанты продали оружие исполнителям теракта в «Крокус сити холле» и были пособниками в деле об убийстве генерала ВС РФ Игоря Кириллова.

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