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Регион
Опубликовано 2 октября, 04:30

Суд Петербурга отправил в СИЗО мужчину за оправдание теракта в «Крокусе»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Apryatin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Apryatin

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО 41-летнего Андрея Миронова по делу об оправдании терроризма из-за комментария о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

По версии следствия, мужчина 23 марта 2025 года написал комментарий под сообщением о нападении в интернет-мессенджере. Публикация появилась в сообществе с аудиторией более 80 тысяч человек, а чат насчитывал свыше 800 участников. Следствие считает, что содержание комментария представляло собой оправдание действий нападавших.

На заседании он вину не признал и выступил против заключения под стражу, попросив избрать домашний арест либо запрет определённых действий. Суд не изменил меру на более мягкую и постановил оставить обвиняемого в СИЗО до 25 ноября 2026 года.

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Напомним, Андрея Миронова задержали 30 сентября. Проведённая психолого-лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что текст содержит признаки оправдания терроризма. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

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Тимур Хингеев
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