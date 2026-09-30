Жителя Ленобласти задержали за комментарий об оправдании теракта в «Крокусе»

В Ленинградской области задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в публичном оправдании терроризма после комментария о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, в марте 2025 года мужчина со своей учётной записи в мессенджере оставил комментарий под публикацией о теракте. Проведённая психолого-лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что текст содержит признаки оправдания терроризма.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Проверку проводили в том числе на основании оперативных материалов УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Подозреваемого задержали и допрашивают. Следствие намерено просить суд заключить его под стражу.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о приговоре по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Второй Западный окружной военный суд 12 марта 2026 года огласил приговор исполнителям и пособникам нападения. Пятнадцать фигурантов получили пожизненные сроки. Сам теракт унёс жизни 149 человек. Life.ru также публиковал подробности завершения следствия по делу «Крокуса». Материалы уголовного дела насчитывали более 400 томов, а обвиняемыми проходили 19 человек.