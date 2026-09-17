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Опубликовано 17 сентября, 14:54

ФСБ задержала в Волгограде неонациста по делу об оправдании терроризма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LIDER Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LIDER Photo

Сотрудники ФСБ задержали в Волгограде 50-летнего местного жителя, подозреваемого в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщило региональное управление ведомства.

По версии следствия, мужчина придерживался неонацистских взглядов и публиковал в мессенджере комментарии в поддержку массовых убийств, совершённых ультраправыми террористами в Норвегии в 2011 году и Новой Зеландии в 2019-м. Подозреваемого задержали прямо на рабочем месте.

В отношении волгоградца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ — о публичном оправдании, пропаганде терроризма или призывах к террористической деятельности с использованием интернета. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

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Ранее ФСБ показала кадры задержания россиянина, которого подозревают в организации контрабандных поставок вооружения и военной техники на Украину через третьи страны. По данным спецслужбы, Незалежная в дальнейшем планировала использовать технику в зоне СВО.

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Татьяна Миссуми
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