В Приморье трёх человек осудили за хищение электроэнергии на 231 млн рублей

Находкинский городской суд приговорил трёх участников преступной схемы к срокам от трёх с половиной до четырёх лет колонии общего режима за хищение электроэнергии стоимостью более 231 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

Как установил суд, схема действовала с мая 2017-го по февраль 2024 года. Её организовал гендиректор компании, которая занималась передачей электроэнергии. Для реализации замысла он создал подконтрольную организацию и поставил во главе двух своих знакомых.

Соучастники заключали договоры купли-продажи электричества с потребителями в Находке. При этом фактически реализованную энергию ПАО «ДЭК» они выдавали за технологические потери в сетях. Ущерб превысил 231 млн рублей.

Троих фигурантов признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. На их имущество, включая объекты электросетевого хозяйства, наложили арест на сумму свыше 66,5 млн рублей. Одной из осуждённых предоставили отсрочку отбывания наказания до достижения её ребёнком 14-летнего возраста.

Ранее Life.ru сообщал, что более 38 тысяч потребителей во Владивостоке, Артёме и Надеждинском районе остались без воды и света. Причиной стала авария на подстанции ДРСК, из-за которой обесточило насосные станции «Центральная», «Заречная» и «Новая». В Надеждинском районе также зафиксировали снижение давления в системе водоснабжения. Прокуратура Приморского края поставила на контроль восстановление электроснабжения и подачи воды.