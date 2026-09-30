Полковника Баринова арестовали по делу о хищениях на укреплениях под Курском

Начальника отдела управления инженерных войск Ленинградского военного округа полковника Александра Баринова отправили в СИЗО по делу о строительстве оборонительных сооружений в Курской области. Военный суд в Москве заключил его под стражу до 27 ноября 2026 года, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Офицеру предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при возведении фортификаций. По версии следствия, он принимал у подрядчиков железобетонные противотанковые пирамиды, известные как «зубы дракона», несмотря на их несоответствие установленным требованиям.

Следователи полагают, что действия полковника привели к необоснованному завышению стоимости работ и позволили скрыть хищение не менее 700 миллионов рублей из бюджета. Кроме того, по оценке правоохранителей, выявленные нарушения создали условия для прорыва украинскими подразделениями линии обороны в Курской области.

Информацию об аресте Баринова подтвердили в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда. Сам обвиняемый признал вину лишь частично. Расследование обстоятельств строительства оборонительных сооружений в приграничном регионе продолжается.

Ранее Life.ru сообщал, что суд вынес приговоры четырём фигурантам дела о хищении более 152 млн рублей при строительстве укреплений в Курской области. Экс-глава региональной корпорации развития Владимир Лукин получил девять лет колонии и штраф 900 тысяч рублей, его заместитель Игорь Грабин — восемь лет, а бывшие руководители компаний-подрядчиков Андрей Воловиков и Дмитрий Спиридонов — восемь с половиной и семь лет соответственно.