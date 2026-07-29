Дело о «зубах дракона»: Экс-замам Гладкова запросили огромные сроки

Прокуратура запросила длительные сроки для бывших вице-губернаторов Владимира Базарова и Рустэма Зайнуллина по делу о растрате при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. Об этом пишет РБК.

Базарова предложили приговорить к 21 году колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Для Зайнуллина гособвинение попросило 22 года с выплатой 474 млн.

Бывшему начальнику регионального управления капитального строительства Алексею Сошникову также запросили 22 года строгого режима. Размер штрафа для него может составить 500 млн рублей.

Предпринимателю Константину Зимину обвинение предложило назначить 18 лет заключения и взыскать 474 млн. Его обвиняют в растрате и посредничестве во взяточничестве.

Сергей Серебрянский, признавший вину в трёх эпизодах посредничества, может получить 11 лет. Для бизнесмена Юрия Лицавкина запросили десять лет и штраф в 50 млн, а для Эдгара Херимяна — 15 лет и выплату 470 млн.

Бывших сотрудников управления капстроительства Ларису Стрелецкую, Андрея Решетько и Владимира Губарева прокурор попросила приговорить к 15 годам. Им также могут назначить штрафы от 8,9 млн до 11 млн рублей.

В начале июля стало известно, что ущерб по делу Владимира Базарова предварительно оценили в 1,723 млрд рублей. Экс-чиновник признал обвинения во взяточничестве и превышении полномочий, однако не согласился с версией следствия о растрате.