Фигуранты дела о «зубах дракона» в Белгородчине попросили отправить их на СВО

Бывший начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников и предприниматель Константин Зимин, проходящие по делу о строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной, попросили суд содействовать заключению контрактов с Минобороны. Об этом стало известно РБК.

Во время первого заседания по существу уголовного дела в Мещанском районном суде Москвы Алексей Сошников заявил, что намерен отправиться в зону специальной военной операции. Для этого он попросил суд оказать помощь в оформлении контракта с Минобороны. По словам подсудимого, такое решение он принял после того, как «осмыслил сложившуюся ситуацию». Сошников заявил, что считает своим долгом участвовать в выполнении задач Вооружённых сил России, и попросил направить необходимые запросы для заключения контракта.

Прокурор Милана Дигаева выступила против удовлетворения ходатайства, указав, что подобные вопросы не относятся к полномочиям суда. Судья Оксана Горюнова также отказала, подчеркнув, что обращаться с таким заявлением следует в военный комиссариат. С аналогичной просьбой выступил второй фигурант дела — бизнесмен Константин Зимин, которого обвиняют в посредничестве при передаче взятки и растрате. Он сообщил, что впервые подписал контракт с Минобороны ещё в октябре 2025 года, однако, по его словам, расследование после этого не прекратили.

Кроме того, Зимин рассказал, что в мае 2026 года повторно оформил контракт и передал необходимые документы в Единый пункт призыва Москвы. При этом, как утверждает обвиняемый, официального отказа от военного ведомства он не получал ни в 2025-м, ни в 2026 году. Суд отказался удовлетворить и это ходатайство, поскольку подтверждения заключения контракта из Минобороны не поступало. Вместе с тем судья согласилась направить запрос в ведомство, чтобы проверить доводы предпринимателя.