Регион
25 августа, 18:50

Пятерых чиновников арестовали за хищения на фортификациях в Белгородской области

Фото © VK / Владимир Базаров

В отношении врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова и его предполагаемых сообщников возбудили четыре уголовных дела. МВД сообщило, что следствие обвиняет их в хищении средств при строительстве укреплений в Белгородской области.

Следователи утверждают, что злоумышленники завысили стоимость и занижали технические характеристики оборонительных сооружений — тетраэдров, известных как «зубы дракона», на границе с Украиной. Общая сумма похищенных средств составляет более 251 млн руб.

Среди обвиняемых — бывший начальник Управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также Владимир Губарев, заместитель министра строительства. Их арестовали по ч. 4 ст. 160 УК РФ (за растрату в особо крупном размере).

По данным следствия, указания по закупке тетраэдров с меньшими размерами давал Базаров, который в то время курировал строительство в регионе. Обвиняемых подозревают в получении взяток организованной группой от коммерсантов за помощь в заключении контрактов.

25 августа следственные действия прошли по местам работы и проживания подозреваемых. Базарова и соучастников взяли под стражу.

Напомним, о задержании Базарова сообщал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Позже стало известно, что показания на белгородского чиновника дал бывший коллега Рустэм Зайнуллин.

