ГП подала иск на миллиард к белгородскому замгубернатора и бизнесменам
ГП требует 1 млрд с организаторов строительства укреплений на границе с Украиной
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Генпрокуратура РФ требует в судебном порядке взыскать около миллиарда рублей с лиц, ответственных за возведение оборонительных сооружений на границе Белгородской области и Украины. В числе ответчиков значатся вице-губернатор белгородской области Рустэм Зайнуллин, руководитель управления капитального строительства региона Алексей Сошников, а также ряд бизнесменов и компаний, свидетельствуют материалы суда.
«Почти один миллиард рублей требует взыскать Генпрокуратура с организаторов строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. Ответчиком по иску выступают несколько физических и юридических лиц, в том числе обвиняемый в хищениях заместитель губернатора региона Рустэм Зайнуллин и ряд коммерсантов», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Согласно иску, обвиняемые незаконно получили 26 государственных контрактов на общую сумму 924,8 миллиона рублей. Прокуратура утверждает, что возведённые ими объекты не отвечали стандартам оборонной безопасности. В результате неэффективного расходования бюджетных средств и несоблюдения условий контрактов государству был причинён существенный ущерб.
Напомним, расследование в связи с махинациями, связанными с возведением оборонительных укреплений на границе региона с Украиной, было начато в конце июня. В рамках дела 21 июня был задержан вице-губернатор Белгородской области. С января 2022 года он исполнял обязанности заместителя губернатора, одновременно возглавляя Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области.