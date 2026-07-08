Экс-замгубернатора Курщины и Белгородчины Базарова обвинили в растрате ₽1,7 млрд

Ущерб по уголовному делу бывшего вице-губернатора Белгородской и Курской областей Владимира Базарова предварительно оценили в 1,723 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом дела.

Сам Базаров признаёт вину по обвинениям во взяточничестве и превышении должностных полномочий, однако не согласен с обвинением в особо крупной растрате.

Одним из ключевых эпизодов дела стало строительство на границе с Украиной линии обороны с использованием противотанковых сооружений, известных как «зубы дракона». По версии следствия, вместо предусмотренных требований могли закупаться более дешёвые конструкции с меньшими параметрами по размеру и весу.

В материалах дела также фигурируют упоминания о возможном участии других лиц, включая представителей должностных структур Минобороны РФ. Обстоятельства продолжают устанавливать следователи.

Ранее суд постановил изъять около 1 млрд рублей у участников дела о нарушениях при строительстве оборонительных объектов в Белгородской области. Расследование по фактам возможных нарушений при возведении приграничных укреплений началось в конце июня прошлого года. В рамках дела были задержаны вице-губернатор региона Рустэм Зайнуллин, бывший замглавы области Владимир Базаров, а также трое предпринимателей — Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин.