Суд взыскал почти 1 млрд рублей со строителей фортификаций в Белгородской области

Иск был подан на сумму 924 873 795 рублей против Алексея Сошникова (бывшего главы УКС Белгородской области), Рустэма Зайнуллина (бывшего вице-губернатора Белгородской области), Виктора Стригункова (бывшего первого замглавы Росгвардии) и коммерсантов Сергея Петрякова, Ивана Новикова и Константина Зимина.

Напомним, расследование в связи с махинациями, связанными с возведением оборонительных укреплений на границе региона с Украиной, было начато в конце июня. В рамках дела 21 июня был задержан вице-губернатор Белгородской области. С января 2022 года он исполнял обязанности заместителя губернатора, одновременно возглавляя Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области.