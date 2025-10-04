Валдайский форум
4 октября, 09:59

Суд взыскал почти 1 млрд рублей со строителей фортификаций в Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Останкинский суд Москвы конфисковал около 1 миллиарда рублей у лиц, ответственных за строительство оборонительных сооружений в Белгородской области. Решение принято по иску Генпрокуратуры России, сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

«Исковые требования Генпрокуратуры удовлетворены полностью», — сказал собеседник агентства.

Обвиняемые выразили несогласие с решением московского суда и намерены его оспорить.

Иск был подан на сумму 924 873 795 рублей против Алексея Сошникова (бывшего главы УКС Белгородской области), Рустэма Зайнуллина (бывшего вице-губернатора Белгородской области), Виктора Стригункова (бывшего первого замглавы Росгвардии) и коммерсантов Сергея Петрякова, Ивана Новикова и Константина Зимина.

Напомним, расследование в связи с махинациями, связанными с возведением оборонительных укреплений на границе региона с Украиной, было начато в конце июня. В рамках дела 21 июня был задержан вице-губернатор Белгородской области. С января 2022 года он исполнял обязанности заместителя губернатора, одновременно возглавляя Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области.

