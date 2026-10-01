Более 38 тысяч потребителей в Приморье остались без воды и света
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Более 38 тысяч потребителей во Владивостоке, Артёме и Надеждинском районе столкнулись с отключениями воды и электроэнергии из-за новой коммунальной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Надзорное ведомство поставило восстановление электроснабжения и водоснабжения на контроль. Прокуратура также намерена проверить соблюдение нормативных сроков устранения аварии и требования к содержанию электросетей.
По данным «Приморского водоканала», авария произошла на подстанции ДРСК. Из-за обесточивания остановились насосные станции «Центральная», «Заречная» и «Новая». В Надеждинском районе зафиксировано снижение давления в системе водоснабжения.
Это уже не первая крупная коммунальная авария в Приморье за последние дни. 28 сентября более 650 тысяч жителей Владивостока, Артёма и Надеждинского округа остались без холодной воды после технологического нарушения на электросетях. Тогда без питания оказался водозабор, обеспечивающий три муниципалитета. Уже после восстановления электричества систему пришлось запускать постепенно: вода начала возвращаться в дома жителей лишь после заполнения сетей и восстановления давления. За два дня до той аварии ещё более 20 тысяч владивостокцев оставались без света из-за повреждения на электросетях.
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