Более 38 тысяч потребителей в Приморье остались без воды и света

Более 38 тысяч потребителей во Владивостоке, Артёме и Надеждинском районе столкнулись с отключениями воды и электроэнергии из-за новой коммунальной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Надзорное ведомство поставило восстановление электроснабжения и водоснабжения на контроль. Прокуратура также намерена проверить соблюдение нормативных сроков устранения аварии и требования к содержанию электросетей.

По данным «Приморского водоканала», авария произошла на подстанции ДРСК. Из-за обесточивания остановились насосные станции «Центральная», «Заречная» и «Новая». В Надеждинском районе зафиксировано снижение давления в системе водоснабжения.