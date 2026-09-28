В больницах Приморья ограничили воду после аварии на подстанции

В ряде больниц и поликлиник Владивостока, Артёма и Надеждинского района временно ограничена подача холодной воды после аварии на подстанции «Штыково». Несмотря на перебои, медицинские учреждения продолжают работать в штатном режиме, помощь пациентам оказывают в полном объёме.

В учреждения организовали подвоз воды, пациенты обеспечены питанием. Ситуацию контролирует Министерство здравоохранения Приморского края. Ограничения связаны с аварией на электросетях, из-за которой без питания остались насосные станции «Примводоканала».

Авария произошла на подстанции 110 кВ «Штыково». Из-за неё перебои с холодным водоснабжением возникли во Владивостоке, Артёме и Надеждинском районе. Энергетики ведут восстановительные работы на подстанции и возвращают питание насосным станциям.

При этом подача воды может нормализоваться не сразу после восстановления электричества. По данным «Примводоканала», на заполнение системы и восстановление рабочего давления потребуется не менее 12 часов. Поэтому в некоторых районах водоснабжение может полностью восстановиться только к утру 29 сентября.