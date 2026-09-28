В Приморье свыше 140 тысяч жителей остались без воды из-за аварии

Более 140 тысяч потребителей во Владивостоке и Артёме остались без холодной воды из-за аварии на электросетях. Восстановительные работы взяла на контроль прокуратура Приморского края.

Причиной стало отключение подстанции 110 кВ «Штыково» ПАО «ДРСК». Из-за отсутствия электроснабжения остановились насосные станции «Новая», «Центральная», «Заречная» и «Подгороденка».

Проблемы с подачей воды затронули также Надеждинский район. В «Приморском водоканале» сообщили, что рассчитывают восстановить водоснабжение ориентировочно к 18:00 по местному времени. Для скорейшего запуска оборудования используются резервные генераторы.

Прокуратура намерена проверить соблюдение требований при содержании и обслуживании электросетей и систем водоснабжения. Отдельно надзорное ведомство оценит соблюдение нормативных сроков устранения аварии.

Тем временем четыре дома в Южно-Сахалинске временно останутся без электричества 28 сентября. Отключение затронет проспект Победы и продлится пять часов. Электричество отключат с 09:00 до 14:00. Ограничения связаны с плановыми ремонтными работами на электросетях. Без света временно останутся дома №7, 9, 9Б и 11 на проспекте Победы.