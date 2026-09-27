В Южно-Сахалинске четыре дома останутся без света 28 сентября

Четыре дома в Южно-Сахалинске временно останутся без электричества 28 сентября. Отключение затронет проспект Победы и продлится пять часов. Об этом сообщили в «Сахалинэнерго».

Электричество отключат с 09:00 до 14:00. Ограничения связаны с плановыми ремонтными работами на электросетях. Без света временно останутся дома №7, 9, 9Б и 11 на проспекте Победы.

Ранее более 20 тыс. жителей Владивостока остались без электричества из-за аварии на сетях. Отключение затронуло дома на улицах Кузнецова, Владикавказской, Воропаева, Нейбута, Борисенко и других. Прокуратура Приморского края организовала проверку и взяла аварийно-восстановительные работы на контроль. Надзорному ведомству предстоит оценить соблюдение требований при содержании электросетей и сроки устранения неисправности.